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Muhammed Furkan Özbek, Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında dördüncü oldu

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Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimler Fakültesi öğrencisi milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında erkekler 73 kiloda dördüncü oldu.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimler Fakültesi öğrencisi milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında erkekler 73 kiloda dördüncü oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında Türkiye'nin halterde tek temsilcisi olan Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli sporcu Muhammed Furkan Özbek başarılarına bir yenisini ekledi.

Erkekler 73 kiloda mücadele eden Muhammed Furkan Özbek, koparmada 150 kilo ve silkmede 191 kilo kaldırmayı başardı. Toplamda 341 kiloya ulaşan milli halterci, böylece Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarını dördüncü sırada tamamladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında üniversitemizi ve ülkemizi başarıyla temsil eden Muhammed Furkan Özbek'i tebrik eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Türk Sporuna değer katma hedefiyle tüm bileşenlerimizle gayret gösteriyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde uluslararası müsabakalarda elde ettiğimiz başarılarla gelecek adına daha motive oluyoruz. Sürdürülebilir bir gelişim göstererek daha iyisi için büyük bir özveri ve gayret ile çalışıyoruz. Bu noktada Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında ülkemizin halterde tek temsilci olan ve organizasyonu dördüncü sırada tamamlayan öğrencimiz Muhammed Furkan Özbek'i azmi ve mücadelesi için tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin nitelikli eğitimindeki özverili çalışmaları için Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Bilal Demirhan ile akademik ve idari insan kaynağımıza teşekkür ediyorum. Bizleri daima daha iyisi için teşvik eden Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Sayın Osman Aşkın Bak'a ve yakın ilgileri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar'a ve tüm YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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