Haberler

Muhammed Furkan Özbek Dünya Halter Şampiyonu

Muhammed Furkan Özbek Dünya Halter Şampiyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Halter Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş madalya kazanan ve dünya rekoru kıran Muhammed Furkan Özbek'i tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Halter Şampiyona'nda 2 altın 1 gümüş madalya ile dünya rekoru kıran Muhammed Furkan Özbek'i tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Halter Şampiyona'nda 2 altın 1 gümüş madalya ile dünya rekoru kırarak şampiyon olan Muhammed Furkan Özbek için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Norveç'te düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda koparmada 145 kiloyla altın, silkmede 179 kiloyla gümüş, toplamda ise dünya rekoru derecesi olan 324 kiloyla altın madalya kazanarak bizleri gururlandıran Muhammed Furkan Özbek'i yürekten kutluyorum. Azmi, disiplini ve inancıyla bayrağımızı zirvede dalgalandıran milli sporcumuza, antrenörlerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ülkemize 15 sene sonra toplamda Dünya Şampiyonluğu kazandıran milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Canlı anlatım: Derbide goller peş peşe

İnanılmaz maç! Derbide goller peş peşe
Galatasaray'a şok üstüne şok! Direkt kırmızı yedi

Galatasaray'a şok üstüne şok! Direkt kırmızı yedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray taraftarından Sergen Yalçın'ı duygulandıran pankart

Galatasaray taraftarından Sergen Yalçın'ı duygulandıran pankart
AK Partili Şamil Tayyar'dan kulisleri hareketlendiren referandum çıkışı: Bunu bilgi olarak söylüyorum

AK Partili isimden kulisleri hareketlendiren referandum çıkışı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.