Haberler

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Avrupa şampiyonu oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 65 kiloda mücadele eden Muhammed Furkan Özbek, koparmada gümüş, silkmede altın madalya kazanarak toplamda 323 kiloyla altına ulaştı. Ferdi Hardal ise bronz madalya kazanarak Türkiye'nin başarılarına katkıda bulundu.

Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 65 kiloda mücadele eden Muhammed Furkan Özbek, Avrupa şampiyonu oldu.

Gürcistan'ın Batum kentindeki organizasyonun ikinci gününde erkekler 65 kilo müsabakaları yapıldı.

Muhammed Furkan, koparmada 143 kiloyla gümüş, silkmede 180 kiloyla kendine ait Avrupa rekorunun geliştirerek altın, toplamda da 323 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu, bu sonuçla Avrupa şampiyonalarındaki 6. altın madalyasını kazandı.

Aynı sıklette milli halterci Ferdi Hardal, koparmada 135 kiloyla bronz madalya alırken silkmede 158 kiloyla 4. oldu. Ferdi, toplamda ise 293 kiloyla Avrupa üçüncülüğünü elde etti.

Türkiye'nin 2026 Avrupa Halter Şampiyonası'ndaki madalya sayısı 10'a (2 altın, 2 gümüş, 6 bronz) yükseldi.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

