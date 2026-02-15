Haberler

Milli judocu Muhammed Ali Demirel'den Slovenya'da gümüş madalya

Güncelleme:
Milli judocu Muhammed Ali Demirel, 2026 Büyükler Avrupa Açık Judo Turnuvası'nda 73 kiloda gümüş madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Yarı finalde Özbek rakibini yenerek finale yükselen Demirel, finalde Macar rakibine kaybetti.

Milli judocu Muhammed Ali Demirel, Slovenya'da düzenlenen 2026 Büyükler Avrupa Açık Judo Turnuvası'nda gümüş madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre başkent Lübliyana'da düzenlenen organizasyonda, milli sporcu Muhammed Ali Demirel 73 kiloda tatamiye çıktı.

Muhammed Ali, 44 ülkeden 496 sporcunun katıldığı organizasyonda, yarı final müsabakasında Özbek sporcu Elbek Tojiev'i yenerek finale yükseldi.

Ay-yıldızlı sporcu finalde Macar rakibi Aron Gabor'a yenilerek turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
