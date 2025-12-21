Haberler

Muhabir Merve Tokaz: 2 gündür ölüm tehditleri alıyorum

Muhabir Merve Tokaz, uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade verip serbest bırakılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın haberlerini yapmasının ardından ölüm tehditleri aldığını söyledi. Tokaz "Sadettin Saran beyin adli makamlar tarafından ifadeye çağrılması konusunda benim yaptığım sadece adli makamlardan aldığım bilgileri bire bir ve tarafsız şekilde izleyiciye aktarmaktır. Eğer başıma bir şey gelirse failleri sanal medyada apaçık ortadadır" dedi.

  • CNN Türk muhabiri Merve Tokaz, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu soruşturması haberlerini yaptıktan sonra sosyal medyada hedef gösterildi ve ölüm tehditleri aldı.
  • Merve Tokaz, yaklaşık iki gündür sürekli olarak ölüm tehditleri aldığını açıkladı.
  • Sadettin Saran, uyuşturucu madde temin etme, kullanma ve kullanımını kolaylaştırma suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CNN Türk muhabiri Merve Tokaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 'şüpheli' olarak ifade veren ve ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın haberlerini yapmasının ardından tehdit edildiğini açıkladı.

Tokaz, canlı yayında Sadettin Saran'ın "Uyuşturucu madde ticareti" suçlamasıyla ifade verdiğini paylaşmıştı. Ardından ise ajanslar Saran'ın "uyuşturucu madde temin etmek" ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçlarından ifadesi alındığını kaydetmişti.

"KADINA ŞİDDETİ BU KEZ BİZZAT KENDİM YAŞIYORUM"

Merve Tokaz haberlerinin ardından sosyal medyada hedef gösterildiğini ve ölüm tehditleri aldığını açıkladı. Tokaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Genç bir kadın gazeteci kardeşiniz olarak onlarca kadına şiddet haberini takip ettim. Ancak kadına şiddeti bu kez bizzat kendim yaşamaktayım. Yaklaşık iki gündür sürekli olarak hedef gösterilmekte ve ölüm tehditleri almaktayım.

"MESLEĞİM BENİM ŞEREFİMDİR"

Sadettin Saran beyin adli makamlar tarafından ifadeye çağrılması konusunda benim yaptığım sadece adli makamlardan aldığım bilgileri bire bir ve tarafsız şekilde izleyiciye aktarmaktır. Galatasaraylı olduğumu söyleyip hakkımda algı yapmak isteyenlere cevabım; mesleğim benim şerefimdir.

"BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE..."

Beni hedef gösterenler arasında kendilerini camiayla bağlantılı gösterenlerin yanı sıra gazeteci büyüklerimin de olmasına çok üzüldüm. Eğer başıma bir şey gelirse failleri sanal medyada apaçık ortadadır. Bu noktada en başta ilahi adalete ve Türk yargısına güveniyorum. Saygılarımla."

NE OLMUŞTU?

Sadettin Saran, "uyuşturucu madde temin etme", "kullanma" ve "kullanımını kolaylaştırma" suçlarından yurt dışı çıkış yasağı talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Hakan Acar:

Ahmet Ercanlar gibi bir çok Onun Bunun Evladı, ortalığı bulandırmak için bu kadıncağızı hedef gösteriyorlar. FB camiası bu ülke için beka sorunudur. FB kapatılırsa ülkedeki sorunların bir kısmı çözülmüş olur.

Pikachu hd:

Klasik GS lobisi iş başında

b8xs9brf4h:

bu sipikerlere güvenim yok artık her ipte oynuyorlar

Murat günay:

çokta masum değilsin gibi sanki.

Mükremin Erdoğan:

fenerlilere battı bu olay

