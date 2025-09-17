Muğlaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Eskişehirspor ile Karşılaşıyor

Haberler

Muğlaspor, 2'nci Lig Beyaz Grup'taki ilk galibiyetini elde ettikten sonra Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında Eskişehirspor ile deplasmanda mücadele edecek. Maç, Prof. Dr. Fethi Heper Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu Bucaspor 1928'i deplasmanda 5-0 yenerek ilk galibiyetini elde eden Muğlaspor, Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında yarın 3'üncü Lig 4'üncü Grup takımı Eskişehirspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Prof. Dr. Fethi Heper Stadı'nda Yusuf Ziya Gündüz'ün yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Tek eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmayı kazanan takım adını bir üst tura yazdıracak. Maçın normal süresi beraberlikle tamamlanırsa, 15'er dakikalık iki devre halinde uzatmalara geçilecek. Uzatma dakikalarında da eşitliğin bozulmaması durumunda turu geçecek takım seri penaltı atışları sonrasında belirlenecek.

