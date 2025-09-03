Muğlaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanya 1221'i 3-0 Mağlup Etti
TFF 2. Lig Beyaz Grup takımı Muğlaspor, Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Alanya 1221 Futbol Kulübü'nü 3-0'lık skorla geçerek bir üst tura yükseldi. Cengiz Ötkün, Çağrı Fedayi ve Yasin Uzunoğlu'nun golleriyle galibiyet elde etti.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Muğlaspor, Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Alanya 1221 Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etti.
Muğlaspor, Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda, 3. Lig temsilcisi Alanya 1221 Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada 11. dakikada Cengiz Ötkün'ün attığı gol ile 1-0 öne geçen yeşil-beyazlılar, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. Muğlaspor, 56. dakikada Çağrı Fedayi, 88. dakikada da Yasin Uzunoğlu'nun attığı gollerle sahadan 3-0'lık galip ayrıldı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor