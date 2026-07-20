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Muğlaspor ilk etap antrenmanlarını tamamladı

Muğlaspor ilk etap antrenmanlarını tamamladı
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Yeni sezon öncesi şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Muğlaspor, teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetimindeki ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı. Takım, 21 Temmuz'da Bolu'da ikinci etap için toplanacak.

Yeni sezon öncesi şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Muğlaspor, hazırlık çalışmalarının birinci etabını başarıyla noktaladı.

Yeşil-beyazlı temsilci, yeni sezon planlaması kapsamında bir süredir yoğun bir tempoda sürdürdüğü 1. etap kamp çalışmalarını tamamladı.

Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleştirilen ilk etap çalışmalarında futbolcuların hırsı ve enerjisi dikkat çekti. Kamp dönemi boyunca teknik heyet; kondisyon, kuvvet ve taktik ağırlıklı antrenmanlarla takımı yeni sezona en hazır hale getirmek için yoğun bir mesai harcadı. Futbolcuların fiziksel yüklemelerin yanı sıra taktiksel uyum sürecinde de büyük aşama kaydettiği belirtildi.

İlk etap çalışmalarının ardından yeşil-beyazlı oyunculara kısa bir izin verildi. Muğlaspor, bu kısa dinlenme sürecinin ardından 21 Temmuz'da Bolu'da toplanarak 2. etap kamp çalışmalarına start verecek. Yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da hız kesmeden devam edecek olan Muğlaspor, burada yapacağı hazırlık maçlarıyla da form tutmayı hedefliyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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