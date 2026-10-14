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Muğlaspor yarın Bursaspor'u ağırlayacak, Rıdvan Dilmen'in resmi stada yerleştirildi

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Muğlaspor yarın Bursaspor'u ağırlayacak, Rıdvan Dilmen'in resmi stada yerleştirildi
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1'inci Lig'de yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Muğlaspor, yarın evinde şampiyonluk adaylarından Bursaspor'u konuk edecek. Sarı kart cezalısı Yiğit Fidan bu maçta forma giyemeyecek; Rıdvan Dilmen'in fotoğrafı da yenilenen stadyuma yerleştirildi.

1'inci Lig'de hafta sonunda deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalıp yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Muğlaspor yarın evinde şampiyonluk adaylarından Bursaspor'la karşılaşacak. Muğla Atatürk Stadı'nda İlker Yasin'in yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak. Ev sahibi Muğlaspor'da sarı kart cezalısı stoper Yiğit Fidan, Bursaspor'a karşı forma giyemeyecek. Yeşil-beyazlı ekipte ev sahibi tribün biletleri 500 TL, misafir tribün biletleri ise 650 TL olarak belirlendi. Muğlaspor'un bu maç öncesi 12 puanı bulunurken, geçen hafta evinde Mardin 1969 Spor'a yenilerek zirvedeki yerinden olan Bursaspor'un 19 puanı var.

STATTA RIDVAN DİLMEN DETAYI

Muğlaspor yönetimi, yenilenen Muğla Atatürk Stadyumu'nda takımın eski futbolcularından Rıdvan Dilmen'i unutmadı. Bir dönem Muğlaspor forması giyerek kulüpte parlayan Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Rıdvan Dilmen'e Atatürk Stadı'nda yeniden yer verildi. Eski stadyumun giriş kapısında fotoğrafı bulunan Rıdvan Dilmen'in bu kez büyük boy fotoğrafı, yenilenen stadyumun iç giriş kapısına yerleştirildi. Muğlaspor'un tarihinde önemli bir yere sahip olan Rıdvan Dilmen'in hatırası, yeni stadyumda da yaşatılmaya devam edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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