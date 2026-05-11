Bölgesel Amatör Lig'den başladıkları yolculukta 1. Lig'e yükseldiler

Nesine 2. Lig play-off finallerinde Muğlaspor, 1996-1997'den sonra tekrar 1. Lig'e dönerken, Mardin 1969 ise ilk kez 1. Lig vizesi aldı. Mardin 1969, Muşspor'u 2-1'lik skorla geçerek bu başarıya ulaştı.

Lig aşamasında Batman Petrolspor ve Bursaspor'un doğrudan 1. Lig'e yükseldiği Nesine 2. Lig'de play-off finalleri hafta sonu oynandı.

Muşspor'u 2-1'lik skorla geçen Mardin 1969, ilk kez 1. Lig vizesi aldı. 2022-2023'te Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Mardin temsilcisi, geçen yıl 2. Lig'e çıktıktan sonra bu sezon da yükselişini sürdürdü. Mardin 1969, 1963-1964'ten itibaren oynanan ligde 189. takım olarak mücadele edecek. Mardin temsilcisi gelecek sezon ilk kez Süper Lig'e yükselmek için mücadele edecek.

Daha önce 15 sezon 1. Lig'de mücadele eden Muğlaspor, 1996-1997'de veda ettiği lige tekrar döndü. Bu süreçte Bölgesel Amatör Lig'e kadar gerileyen Muğla temsilcisi 2023-2024'te yer aldığı Bölgesel Amatör Lig'den itibaren her sezon 1 üst lige çıkarak 1. Lig'e kadar yükseldi.

Süper Lig'den düşenler

Süper Lig'de bitime 2 hafta kala ligden düşmesi kesinleşen Fatih Karagümrük, 1 sezon aranın ardından tekrar 1. Lig'e döndü. İstanbul temsilcisi 1. Lig'de gelecek yıl 20. sezonunu geçirecek.

En son 2014-2015'te 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Kayserispor da 1. Lig'de 25. kez yer alacak.

Play-off mücadelesi sürüyor

Esenler Erokspor'un doğrudan play-off finaline yükseldiği 1. Lig'de, play-off mücadelesi bugünkü Bodrum FK-Çorum FK maçıyla sürecek. Rövanş maçının ardından final vizesi alacak ekip, 24 Mayıs Pazar günü Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda Esenler Erokspor'la karşılaşacak.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz
