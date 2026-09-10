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Muğlaspor’un yeni transferi önce imzayı, sonra golü attı

Muğlaspor’un yeni transferi önce imzayı, sonra golü attı
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Muğlaspor’un yeni transferi Korede Osundina, yeşil-beyazlı formayla çıktığı ilk maçta 89. dakikada attığı golle takımına hayat verdi.

Muğlaspor'un yeni transferi Korede Osundina, yeşil-beyazlı formayla çıktığı ilk maçta 89. dakikada attığı golle takımına hayat verdi. Genç oyuncu, kısa süre önce imza attığı Muğlaspor'da ilk maçında ilk golünü kaydetti.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Muğlaspor, transfer döneminde kadrosuna kattığı Amerikalı kanat oyuncusu Korede Osundina'dan ilk maçında katkı aldı. Portekiz Süper Lig ekiplerinden Casa Pia'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen 22 yaşındaki futbolcu, yeşil-beyazlı formayla çıktığı ilk karşılaşmada fileleri havalandırmayı başardı.

İlk imza, ardından ilk gol

Futbol altyapısını Crossfire Academy ve Barça Academy'de alan Osundina; Orange County, Feyenoord U21, FC Dordrecht ve Casa Pia formaları giydi. ABD, Hollanda ve Portekiz'de futbol deneyimi kazanan genç oyuncu, transferinin ardından Muğlaspor ile resmi sözleşmeye imza attı.

Kısa süre içinde maça hazırlananan Osundina, Muğlaspor formasıyla ilk kez taraftarının karşısına Vanspor karşısında geçtiğimiz hafta çıktı. Zorlu mücadelenin son bölümünde takımının imdadına yetişti.

Karşılaşmanın 89. dakikasında sahneye çıkan genç kanat oyuncusu, attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Osundina'nın kritik golü Muğlaspor'a 1 puan kazandırırken, genç futbolcu da ilk maçında fileleri havalandırarak yeşil-beyazlı taraftarların beğenisini kazandı.

Kısa süre önce imzayı atan Korede Osundina, ilk maçında attığı golle Muğlaspor kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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