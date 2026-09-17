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Muğlaspor'un konuğu Iğdır FK

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Muğlaspor'un konuğu Iğdır FK
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1'İNCİ Lig'de geçen hafta Sivasspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalıp yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran 10 puana sahip 9'uncu Muğlaspor yarın sahasında Alagöz Holding Iğdır FK ile karşı karşıya gelecek.

1'İNCİ Lig'de geçen hafta Sivasspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalıp yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran 10 puana sahip 9'uncu Muğlaspor yarın sahasında Alagöz Holding Iğdır FK ile karşı karşıya gelecek. Muğla Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları yeşil-beyaz tribün, maraton ve misafir tribünü 300 TL olarak belirlendi.

Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, iyi bir seri yakaladıklarını belirterek, "Evimizde kazanıp çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" dedi. Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç ise dolu tribünler önünde oynamak istediklerini belirterek taraftarları maça davet etti. Bu maç öncesi Iğdır Futbol Kulübü ise 7 maçta 5 galibiyet ve 2 yenilgi alarak 15 puan topladı, haftaya 4'üncü basamakta girdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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