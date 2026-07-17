Muğlaspor ikinci futbol okulunu Köyceğiz'de açtı

MUĞLASPOR, geleceğin futbolcularını yetiştirmek ve kentin spor altyapısını güçlendirmek amacıyla ikinci futbol okulunu Köyceğiz ilçesinde açtı.

Muğlaspor'un ikinci futbol okulu olan Köyceğiz Muğlaspor Futbol Okulu, düzenlenen törenle hizmete açıldı. 2015-2021 yılları arasında doğan çocukları bünyesine kabul eden futbol okulunun açılışına Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, veliler ve sporcular katıldı.

'BÜYÜK BİR EMEK VE FEDAKARLIK VAR'

Köyceğiz Muğlaspor Futbol Okulu Antrenörü Serkan Samet, kurulan yapının arkasında büyük bir emek ve fedakarlık bulunduğunu söyledi. Bugüne kadar çok sayıda sporcuyu profesyonel kulüplerin altyapılarına kazandırdıklarını belirten Samet, şöyle konuştu:

"Kurulduğumuz günden bu yana birçok sporcumuzu, başta Muğlaspor'umuz olmak üzere birçok profesyonel takımın altyapısına kazandırdık. Bu rakamlar bizim için sadece istatistik değildir. Bu rakamların her birinin arkasında emek vardır, fedakarlık vardır, yapılan binlerce antrenman vardır. Tüm zorluklara rağmen gidilebilen deplasman maçları vardır ve en önemlisi çocuklarımızın hayalleri vardır. Bugün ise bu tecrübeyi ve birikimi Muğlaspor gibi şehrimizin en büyük futbol markasının çatısı altında Köyceğiz'e taşımanın gururunu yaşıyoruz."

'YARINI İNŞA ETMEK İÇİN ÜRETMEK ZORUNDAYIZ'

Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç da altyapının ve yerel kulüp aidiyetinin önemine dikkati çekerek, Muğla'nın ortak değerleri için birlik olunması gerektiğini söyledi. Futbolcu yetiştirilmeyen bir sistemde kulüplerin uzun süre ayakta kalamayacağını ifade eden Kıyanç, şu ifadeleri kullandı:

"Yarınlarımız için bu çok önemli. Ben futbol takımlarının ham maddesi olan futbolcu üretiminin olmadığı bir yerde fabrikaların ayakta kalamayacağını defalarca dile getirdim. Onun için Muğla'nın birlik olmaya, Muğla'nın ortak değerleri için bir araya gelmesi gerektiğine inanan birisiyim, bunu ısrarla dile getiriyorum. Çocuklarımızın daha ahlaklı olmaları, çocuklarımızın beraber mücadele etme kültürü geliştirmesi, yardımlaşması, milli bilinçle hareket etmelerini sağlamak açısından çok değerli. Spor, inanılmaz birleştirici bir güç."

'SONUNA KADAR DESTEKÇİYİZ'

Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan ise ilçede spora ve gençlere her zaman destek olacaklarını belirtti. Futbol okulunda yetişen çocukların gelecekte Muğlaspor formasıyla üst liglerde mücadele etmesini temenni eden Erdoğan, "Muğlaspor'un şu anda geldiği durumla beraber artık bunun daha ileri bir noktaya gelebileceğini hepimiz görmüş bulunduk. İnşallah buradaki çocuklarımız da Muğlaspor'da 1'inci Lig'de, Süper Lig'lerde oynaması için buradan alttan yetişirler. İlk önce alttaki o takım yetişecek ki üsttekiler faydalı olacak. Bizler de bu konuda Muğlaspor'un altyapısına, spor okuluna sonuna kadar yardımcı olacağız. Elimizden geldiği kadar sahanın güzelleştirilmesi, arkadaşlarımızın ihtiyaçları, ulaşımda veya eksik kalan bölümlerde bizim üzerimize düşen ne varsa bunların hepsini yerine getireceğiz. Önemli olan spor kazansın, çocuklarımız kazansın" dedi.

'KÖYCEĞİZ İÇİN AYRI BİR GURUR KAYNAĞI'

Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu da Muğlaspor'un elde ettiği başarılardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, altyapı faaliyetlerinin ilçede başlamasının Köyceğiz için gurur kaynağı olduğunu söyledi. Futbol okulunda 100'ün üzerinde sporcunun yer aldığını belirten Kumcu, şöyle konuştu:

"Muğlaspor'umuzun altyapısının ilk defa ilçemizde olması, ilçemizde başlaması bizler için, Köyceğiz için ayrı bir gurur kaynağıdır. 100'den fazla burada minik futbolcularımızı, genç sporcularımızı görmek, onların gözlerindeki ışığı görmek bizleri ayrıca gururlandırmıştır. Ben hepsine yürekten başarılar diliyorum. Futbol bir disiplindir, Fair Play'dir, birlik beraberliktir, kardeşliktir, mücadele ruhudur. O yüzden ilimizde de özellikle Muğlaspor'umuzun ve Bodrumspor'umuzun 1'inci Lig'de mücadeleleri bizler için ayrı bir gurur kaynağı olmuştur."

PROTOKOL ÜYELERİNE FORMA HEDİYE EDİLDİ

Konuşmaların ardından Muğlaspor Kulübü tarafından ilçede spora sağladıkları katkı ve destekler dolayısıyla protokol üyelerine özel olarak hazırlanan Muğlaspor formaları takdim edildi. Forma takdiminin ardından protokol üyeleri ve sporcular yeşil sahaya geçti. Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan ve Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç'ın birlikte yaptığı ilk vuruşla Köyceğiz Muğlaspor Futbol Okulu resmen hizmete açıldı. Açılışta minik sporcuların yoğun ilgisiyle karşılaşan Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, çocukların formalarını tek tek imzalayarak sporcularla sohbet etti. Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı