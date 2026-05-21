Haberler

Muğlaspor'un Şampiyonluk Bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Dalgalandı

Muğlaspor'un Şampiyonluk Bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Dalgalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Futbolda üst üste 3 şampiyonlukla tarihinde ilk kez 1'inci Lig'e yükselen Muğlaspor'un dev bayrağı, İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı. Yeşil-beyazlı ekip, 2'nci Lig play-off finalinde Elazığspor'u penaltılarla 8-7 yenerek başarıya ulaştı. Muğla'da coşkuyla kutlanan şampiyonluk, bu kez Boğaz'da gururla sergilendi. Gelenek haline gelen bu uygulamayla Muğlaspor'un başarısı Türkiye genelinde yankı buldu.

FUTBOLDA art arda 3 şampiyonlukla tarihinde ilk kez 1'inci Lig'e yükselerek Muğla'da büyük sevinç yaşatan Muğlaspor'un bayrağı, İstanbul semalarında dalgalandı. Yeşil-beyazlı ekibin dev bayrağı, Muğlaspor yönetimi tarafından İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılarak şampiyonluk coşkusu Boğaz'a taşındı. Her sezon şampiyon olan takımların İstanbul Boğazı'nda yaptığı bayrak asma gururunu bu kez Muğlalılar yaşadı. 2'nci Lig play-off finalinde Elazığspor'u seri penaltı atışları sonucu 8-7 mağlup ederek1'inci Lig'e yükselen Muğlaspor'un başarısı Türkiye'nin farklı noktalarında yankı uyandırmaya devam ediyor.

Final mücadelesinde büyük heyecan yaşayan yeşil-beyazlı ekip, geçen hafta Muğla'da düzenlenen organizasyonda şampiyonluk kupasını taraftarlarının önünde kaldırdı. Kentte günlerce süren kutlamaların ardından bu kez Muğlaspor'un dev bayrağı İstanbul'un simge noktalarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde göndere çekildi. Türkiye'de gelenek haline gelen şampiyon takım bayrağının köprüye asılması uygulaması bu yıl da devam etti. Muğlaspor'un 1'inci Lig'e yükselmesinin ardından hazırlanan dev bayrak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı. İstanbul Boğazı'nda dalgalanan yeşil-beyazlı bayrak, hem Muğlalılar hem de taraftarlar tarafından büyük gururla karşılandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya mesajı Efes Tatbikatı'ndan verdi
Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama! 18 ünlü isim gözaltına alındı

Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama
Erbakan'a açıkça sorduk: Erdoğan'ı desteklediği için pişman mı?

Erbakan'a açıkça sorduk: Erdoğan'ı desteklediği için pişman mı?
Beşiktaşlı yıldızlar sevgilileriyle Bodrum'da yedi içti, hesabı ödemeden kaçtı

Sevgilileriyle Bodrum'da yediler içtiler, hesabı ödemeden kaçtılar

Takımı şampiyon olunca krallar gibi karşılandı

Okula gittiğinde gördüğü manzaraya inanamadı
Selin vurduğu ABD'de kabus anları! Otobüsten inerken akıntıya kapıldı

Selin vurduğu kentte kabus anları! Otobüsten inerken akıntıya kapıldı
Metrelerce yüksekten düşen kediyi bakın nasıl kurtardılar

Yüreklerin ağza geldiği anlar! Bakın nasıl hayatta kaldı
Bursa'da ‘change’ araç operasyonu: 28 araç ele geçirildi, 3 tutuklama

Bursa'da ‘change’ araç operasyonu: 28 araç ele geçirildi
Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı

Korkuları artıran görüntü! Şehir boşaltıldı, arabaları bile bağladılar
Bu kadarı da fazla artık! Tüpraş Stadyumu’na yapılana tepki yağıyor

Bu kadarı da fazla artık! Tüpraş Stadyumu’na yapılana tepki yağıyor