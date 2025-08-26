Muğlaspor, Umut Mert Toy'u Transfer Etti

Muğlaspor, savunma hattını Corendon Alanyaspor'dan transfer edilen genç oyuncu Umut Mert Toy ile güçlendirdi.

Muğlaspor, Alanyaspor'dan Umut Mert Toy'u renklerine bağladı. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Fethiyespor'da geçiren 21 yaşındaki futbolcu, kariyeri boyunca Sivasspor, Pendikspor, Iğdır FK, Fethiyespor ve Corendon Alanyaspor'da top koşturdu.

İmza töreninde konuşan Umut Mert Toy, Muğlaspor'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Toy, "Muğlaspor gibi köklü bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Burada başarılı olmak ve takımıma katkı sağlamak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Taraftarlarımızın desteğiyle sezonu en iyi şekilde tamamlayacağımıza inanıyorum" dedi.

İmza törenine Muğlaspor Başkan Vekili Muhammet Ali Bahçeyaka ve Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı da katıldı. - MUĞLA