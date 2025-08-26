Muğlaspor, Umut Mert Toy'u Transfer Etti

Muğlaspor, Umut Mert Toy'u Transfer Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğlaspor, Corendon Alanyaspor'dan genç futbolcu Umut Mert Toy'u transfer ederek savunma hattını güçlendirdi. 21 yaşındaki oyuncu, yeni takımında başarılı olmak için elinden geleni yapacağına söz verdi.

Muğlaspor, savunma hattını Corendon Alanyaspor'dan transfer edilen genç oyuncu Umut Mert Toy ile güçlendirdi.

Muğlaspor, Alanyaspor'dan Umut Mert Toy'u renklerine bağladı. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Fethiyespor'da geçiren 21 yaşındaki futbolcu, kariyeri boyunca Sivasspor, Pendikspor, Iğdır FK, Fethiyespor ve Corendon Alanyaspor'da top koşturdu.

İmza töreninde konuşan Umut Mert Toy, Muğlaspor'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Toy, "Muğlaspor gibi köklü bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Burada başarılı olmak ve takımıma katkı sağlamak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Taraftarlarımızın desteğiyle sezonu en iyi şekilde tamamlayacağımıza inanıyorum" dedi.

İmza törenine Muğlaspor Başkan Vekili Muhammet Ali Bahçeyaka ve Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı da katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Hakkari Valisi Ali Çelik: 2 yıldır terör eylemi olmuyor, burası artık huzurun şehri

Bir dönem terörle anılan ilimiz, tarihinin en huzurlu dönemini yaşıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'den istifa eden Göle Belediye Başkanı: Yoluma bağımsız devam edeceğim

CHP'den istifa eden belediye başkanı, yol haritasını açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.