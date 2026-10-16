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Muğlaspor Teknik Direktörü Koşukavak, Bursaspor'a 3-0 yenilgiyi yorumladı

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Muğlaspor Teknik Direktörü Koşukavak, Bursaspor'a 3-0 yenilgiyi yorumladı
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Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Muğlaspor, sahasında Bursaspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, ligde ikinci mağlubiyeti aldıklarını söyledi.

Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Bursaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, ligde ikinci mağlubiyeti aldıklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Muğlaspor, sahasında Bursaspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak açıklamalarda bulundu. Koşukavak, "Oyunu ilk yarı ile değerlendirmek lazım. İlk yarı itibarıyla kalemizden uzak tuttuk Bursaspor'u. Çok adamla baskı, ciddi adam baskıları yaptık. O oyunun hakkı orada bir gol çıkarmaktı. Böyle bir planımız vardı. Eğer öyle bir golü bulsaydık Bursaspor'u çok krize sokacaktık. ve oyun tamamen bize dönecekti. Tabii bunu başaramayınca oyunun ikinci yarı böyle oynanacağını hiç tahmin etmedim. Ben de şaşırdım. Evet böyle mağlubiyetlere üzülüyoruz. Sonuçta kaybetmek üzücü bir şey. Ama bizim takımımız 25 transferle bu ligde tek takım. Ona rağmen ikinci mağlubiyetimizi aldık. Bu bir süreç. Bursaspor'u tebrik ederim. Yolları açık olsun. Biz de bundan sonraki maçlarda bir kere oyuna sahaya getirdiğimiz o karakterle devam edeceğiz" dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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