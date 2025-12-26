Haberler

Muğlaspor'dan maça gelen taraftara tarhana çorbası ikramı

Güncelleme:
Muğlaspor, Kastamonuspor ile oynayacağı maç öncesinde taraftarlarına ücretsiz Muğla Göce Tarhanası dağıtacak. Organizasyon, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle gerçekleşecek.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta liderlik yarışı veren Muğlaspor, pazar günü iç sahada Kastamonuspor'la oynanacak ilk yarının son maçında taraftarlara ücretsiz tarhana çorbası dağıtacak. Yılın ve devrenin son maçında Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) iş birliğiyle yapılacak organizasyonda kentin yerel lezzetlerinden Muğla Göce Tarhanası taraftarlara ikram edilecek. Karşılaşmada doğu tribün biletleri de sponsor desteğiyle ücretsiz olacak. Maraton tribünde ise biletler 48 TL'den satılacak. Yeşil-beyazlı kulüp, "Soğuk maç gününde içinizi ısıtan ikram" başlığıyla şu açıklamayı yayınladı:

"Muğlasporumuzun, GMG Kastamonuspor ile oynayacağı yılın ve ligin ilk devresinin son karşılaşması öncesinde, soğuk maç gününde taraftarlarımızın içini ısıtacak Muğla Göce Tarhanası ikramı gerçekleştirilecektir. 28 Aralık Pazar günü saat 15.00'te Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde, stadyum çevresinde taraftarlarımıza tarhana ikramında bulunulacaktır. Kulübümüz ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) iş birliğiyle yapılacak organizasyonda Muğla'nın yerel lezzetlerinden Muğla Göce Tarhanası taraftarlarımıza ikram edilecek. Yılın ve ligin ilk devresinin bu son maçında, yeşil-beyaz sevdamıza güç vermek ve tribünleri birlikte doldurmak için tüm taraftarlarımızı maç öncesinden itibaren stadyumumuza davet ediyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
