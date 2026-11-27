Muğlaspor, son 3 maçını kaybedip yarın sahasında Mardin 1969 Spor'u konuk edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
1'inci Lig'de son 3 maçını kaybeden Muğlaspor, yarın saat 19.00'da Muğla Atatürk Stadı'nda Mardin 1969 Spor'u konuk edecek. 18 puanla 12'nci sırada yer alan ev sahibi, kart cezalısı Luis Mago ve sakat Ahmet Engin'den yararlanamayacak; Mardin 1969 Spor ise 25 puanla 6'ncı sırada.
TRENDYOL 1'inci Lig'de son 3 maçını kaybedip üst sıralardan uzaklaşan Muğlaspor yarın sahasında Mardin 1969 Spor'u konuk edecek. Muğla Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı Melih Aldemir yönetecek. Yeşil-beyazlılarda kart cezalısı stoper Luis Mago ve sakatlığı süren forvet Ahmet Engin maçta forma giyemeyecek.
Haftaya 18 puanla 12'nci sırada giren Muğlaspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak alınan yenilgilerin ardından yeniden ayağa kalkmak için çabaladıklarını ifade etti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Ağır skorlar aldık. Oradan kalkmaya çalışıyoruz. Hem psikolojik anlamda hem oyun anlamında. Bu da kolay olmuyor. Çünkü lig her geçen gün zorlaşıyor. Evimizde kazanıp yeniden yükselişe geçmek istiyoruz" dedi. Mardin 1969 Spor ise 25 puanla 6'ncı basamakta yer aldı.