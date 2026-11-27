TRENDYOL 1'inci Lig'de son 3 maçını kaybedip üst sıralardan uzaklaşan Muğlaspor yarın sahasında Mardin 1969 Spor'u konuk edecek. Muğla Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı Melih Aldemir yönetecek. Yeşil-beyazlılarda kart cezalısı stoper Luis Mago ve sakatlığı süren forvet Ahmet Engin maçta forma giyemeyecek.

Haftaya 18 puanla 12'nci sırada giren Muğlaspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak alınan yenilgilerin ardından yeniden ayağa kalkmak için çabaladıklarını ifade etti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Ağır skorlar aldık. Oradan kalkmaya çalışıyoruz. Hem psikolojik anlamda hem oyun anlamında. Bu da kolay olmuyor. Çünkü lig her geçen gün zorlaşıyor. Evimizde kazanıp yeniden yükselişe geçmek istiyoruz" dedi. Mardin 1969 Spor ise 25 puanla 6'ncı basamakta yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı