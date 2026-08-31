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Muğlaspor, Ümraniyespor Deplasmanında Seri Peşinde

Muğlaspor, Ümraniyespor Deplasmanında Seri Peşinde
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1'inci Lig'de ilk galibiyetini Boluspor'u 2-0 yenerek alan Muğlaspor, yarın deplasmanda Eminevim Ümraniyespor ile karşılaşacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maçta cezası biten Jurken Çelhaka forma giyebilecek. 5 puanla 11. sırada bulunan Muğlaspor, teknik direktör Yalçınkoşukavak yönetiminde galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor; 3 puanlı Ümraniyespor ise 14. sırada.

1'NCİ Lig'de Bodrum'da oynadığı iç saha maçında Boluspor'u 2-0 yenerek ilk galibiyetine imza atan Muğlaspor hafta içi mesaisinde yarın deplasmanda Eminevim Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü saat 17.00'de çalacak. Yeşil-beyazlılarda kırmızı kart cezasını tamamlayan orta saha Jurken Çelhaka görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alabilecek.

Ligde 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 5 puan toplayan Muğlaspor haftaya 11'inci basamakta girerken, 3 puana sahip Ümraniyespor ise 14'üncü durumda. Bolu maçında eski takımana karşı ilk galibiyet sevinci yaşayan Muğlaspor'da Teknik Direktör Yalçınkoşukavak, galibiyet serisini sürdürmek istediklerini belirterek, "Boluspor galibiyeti hepimize büyük moral verdi. Şimdi sıra deplasmanda kazanmaya geldi, takımıma inancım tam" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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