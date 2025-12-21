Haberler

Muğlaspor puanla döndü

Muğlaspor puanla döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğlaspor, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta lider Şanlıurfaspor ile oynadığı maçta golsüz berabere kalarak 1 puan aldı ve şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Son 7 maçında kalesini gole kapatan yeşil-beyazlılar, gelecek hafta Kastamonuspor ile karşılaşacak.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirveyi çok yakından ilgilendiren maçta hafta içinde liderliği kaptırdığı Şanlıurfaspor'a konuk olan Muğlaspor sahadan golsüz beraberlikle ayrılarak 1 puanı hanesine yazdırdı. Son iki maçını golsüz beraberlikle geçen yeşil-beyazlılar devrenin bitimine 1 maç kala şampiyonluk iddiasını korudu.

Gelecek hafta evinde Kastamonuspor'la karşı karşıya gelecek Muğlaspor son 7 maçında kalesinde gol görmedi. Son olarak evinde 2-1 kazandığı Elazığspor maçında rakibine sevinç yaşayatan yeşil-beyazlılar ardından kalesine adeta duvar ördü. Teknik Direktör Besim Durmuş, zorlu bir maçı geride bıraktıklarını belirterek, "Şanlıurfaspor zor bir deplasmandı. Puanı aldık, yarıştaki iddiamız sürüyor. Haftaya kazanıp 2025 yılını galibiyetle bitirmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
TBMM'ye binlerce dilekçe sunuldu! Haftada 4 gün mesai masada

Çalışanların hayali gerçek mi oluyor? Meclis'e binlerce dilekçe yağdı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGökhan:

Kripto paraların riskli olduğunu biliyordum, ancak NelsonFY benim için oyunun kurallarını tamamen değiştirdi. Yatırımım muazzam bir şekilde büyüyerek 548.000 dolara ulaştı ve kârımı çoktan çektim. Gerçek kripto para büyümesi arayan herkes TeIegram'dan "NildaSGNL" onunla iletişime geçmeli. *

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mezarlıkta boğazları kesilmiş halde bulundular! 2 gencin kimlikleri ortaya çıktı

Mezarlıkta ölü bulunan 2 gencin kimlikleri ortaya çıktı
Kışın en sert günleri kapıda! Zemheri soğukları başlıyor, 40 gün sürecek

Kışın en sert günleri kapıda! Zemheri başlıyor, 40 gün sürecek
Kan donduran detaylar! Çifte cinayetten sonra çorba içmeye gitmiş

Soğukkanlılığın böylesi! Çifte cinayetten sonra çorba içmeye gitmiş
Osman Gökçek bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim

Bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim
Mezarlıkta boğazları kesilmiş halde bulundular! 2 gencin kimlikleri ortaya çıktı

Mezarlıkta ölü bulunan 2 gencin kimlikleri ortaya çıktı
Güney Afrika'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 9 ölü

Eğlence mekanına gece yarısı silahlı saldırı: 9 ölü
Murat Övüç tutuklandı

Murat Övüç tutuklandı
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Forkliftin altında kalan işçi öldü

Çalıştığı fabrikada forkliftin altında kalan işçi öldü
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş'a 2. soruşturma izni! CHP'den jet tepki geldi

Mansur Yavaş'a bir soruşturma izni daha
Cami cemaatine korku dolu anlar yaşatan olay için harekete geçildi

Camide korku dolu anlar yaşanmıştı! Bu görüntülerin bedeli ağır oldu
Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Polisten kaçarken karşı yönden gelen araca çarptı
Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
title