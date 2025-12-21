Muğlaspor puanla döndü

2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirveyi çok yakından ilgilendiren maçta hafta içinde liderliği kaptırdığı Şanlıurfaspor'a konuk olan Muğlaspor sahadan golsüz beraberlikle ayrılarak 1 puanı hanesine yazdırdı. Son iki maçını golsüz beraberlikle geçen yeşil-beyazlılar devrenin bitimine 1 maç kala şampiyonluk iddiasını korudu.

Gelecek hafta evinde Kastamonuspor'la karşı karşıya gelecek Muğlaspor son 7 maçında kalesinde gol görmedi. Son olarak evinde 2-1 kazandığı Elazığspor maçında rakibine sevinç yaşayatan yeşil-beyazlılar ardından kalesine adeta duvar ördü. Teknik Direktör Besim Durmuş, zorlu bir maçı geride bıraktıklarını belirterek, "Şanlıurfaspor zor bir deplasmandı. Puanı aldık, yarıştaki iddiamız sürüyor. Haftaya kazanıp 2025 yılını galibiyetle bitirmek istiyoruz" dedi.