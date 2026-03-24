Muğlaspor zirve yarışında deplasmanda

2'nci Lig Beyaz Grup'taki şampiyonluk yarışında lider Batman Petrolspor'un 3 puan gerisinde ikinci sırada olan Muğlaspor yarın İstanbul'da Beyoğlu Yeniçarşıspor deplasmanına çıkacak. Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Grupta 29 maçta 19 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyetle 64 puan toplayan, son 20 haftada bileği yalnız 1 kez bükülen Muğlaspor'da Teknik Direktör Besim Durmuş, "Ligin boyu iyice kısaldı. Artık her maç final havasında ve hata payımız da yok. Takım olarak kenetlendik, motivasyonumuz en üst seviyede. Sahada tüm gücümüzü ortaya koyup Muğla'mıza galibiyetle döneceğiz" açıklamasını yaptı. Öte yandan Muğlaspor, Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'yle yeni sezon formalarının tasarımları için işbirliği yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı