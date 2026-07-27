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Muğlaspor, Poyraz Efe Yıldırım'ı Kiraladı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, Trabzonspor'un 21 yaşındaki santrforu Poyraz Efe Yıldırım'ı bir sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, Trabzonspor'un 21 yaşındaki santrforu Poyraz Efe Yıldırım'ı bir sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattı.

Trabzonspor altyapısında yetişen Poyraz Efe Yıldırım, kariyerinde Ümraniyespor, Antalyaspor ve Sakaryaspor formalarını giydi.

Geçen sezon Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de toplam 28 karşılaşmada görev alan genç futbolcu, 3 gol attı.

Yeşil-beyazlı ekibin yeni transferi, takımın Bolu kampına katılarak çalışmalara başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Poyraz Efe Yıldırım'a yeni sezonda başarı dilenerek, "Muğlaspor'a hoş geldin." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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