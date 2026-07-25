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Muğlaspor, orta sahasını Ali Kaan Güneren ile güçlendirdi

Muğlaspor, orta sahasını Ali Kaan Güneren ile güçlendirdi
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken, merkez orta saha oyuncusu Ali Kaan Güneren'in bonservisini kiralayarak kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken, merkez orta saha oyuncusu Ali Kaan Güneren'in bonservisini kiralayarak kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulübün açıklamasına göre, Iğdır FK forması giyen 26 yaşındaki futbolcu daha önce Amasyaspor, Akhisarspor, MKE Ankaragücü, Samsunspor ve Iğdır FK'da görev yaptı.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Ali Kaan Güneren'e yeşil-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyor, Muğlaspor ailemize 'hoş geldin' diyoruz." ifadelerine yer verildi.

Güneren'in takımın Bolu kampına katılarak ilk antrenmanına çıktığı da bildirildi

Kaynak: AA
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