Muğlaspor, orta sahasını Ali Kaan Güneren ile güçlendirdi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken, merkez orta saha oyuncusu Ali Kaan Güneren'in bonservisini kiralayarak kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulübün açıklamasına göre, Iğdır FK forması giyen 26 yaşındaki futbolcu daha önce Amasyaspor, Akhisarspor, MKE Ankaragücü, Samsunspor ve Iğdır FK'da görev yaptı.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Ali Kaan Güneren'e yeşil-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyor, Muğlaspor ailemize 'hoş geldin' diyoruz." ifadelerine yer verildi.

Güneren'in takımın Bolu kampına katılarak ilk antrenmanına çıktığı da bildirildi

Kaynak: AA