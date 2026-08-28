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Muğlaspor, Oğuzhan Matur'u Kadrosuna Kattı

Muğlaspor, Oğuzhan Matur'u Kadrosuna Kattı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, 27 yaşındaki sol bek Oğuzhan Matur ile anlaşma sağladı. Almanya'da yetişen ve daha önce Zonguldak Kömürspor, Hatayspor, Adanaspor ve Amed Sportif Faaliyetler formalarını giyen Matur için kulüpte imza töreni düzenlendi. Yönetim, yeni transfere başarılar diledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, 27 yaşındaki sol bek Oğuzhan Matur'u kadrosuna kattı.

Yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren Muğlaspor, savunma hattına takviye yaptı. Yeşil-beyazlı ekip, son olarak Amed Sportif Faaliyetler forması giyen Oğuzhan Matur ile anlaşma sağladı. Almanya'da Viktoria Berlin altyapısında yetişen 27 yaşındaki futbolcu; Zonguldak Kömürspor, Hatayspor, Adanaspor ve Amed Sportif Faaliyetler formalarını giydi.

Oğuzhan Matur için Muğlaspor Kulübü'nde imza töreni düzenlendi. Törende Matur, kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde Muğlaspor Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Turan ile Mali ve İdari Koordinatör Gül Tütüncü de hazır bulundu. Muğlaspor Kulübü, transferin ardından yaptığı açıklamada Oğuzhan Matur'a "Muğlaspor ailesine hoş geldin" diyerek yeni transferine yeşil-beyazlı forma altında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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