Muğlaspor, MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti
2'nci Lig Beyaz Grup'ta Muğlaspor, evinde MKE Ankaragücü'nü 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Abdullah Balıkçı'nın penaltı golüyle öne geçen ev sahibi ekip, Yasin Abdioğlu'nun son dakika golüyle skoru belirledi.
2'nci Lig Beyaz Grup 31'inci hafta mücadelesinde zirve takipçisi Muğlaspor, evinde Play-Off hedefindeki MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Muğla Atatürk Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekip, 38'inci dakikada Abdullah Balıkçı'nın penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Muğlaspor'da Yasin Abdioğlu, 90'ıncı dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi: 2-0. Bu sonuçla Muğla temsilcisi 64 puana ulaşırken, başkent ekibi 47 puanda kaldı.
