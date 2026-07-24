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Muğlaspor, Malili kanat oyuncusu Mamady Diarra'yı transfer etti

Muğlaspor, Malili kanat oyuncusu Mamady Diarra'yı transfer etti
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1'inci Lig ekibi Muğlaspor, 26 yaşındaki Malili sağ kanat oyuncusu Mamady Diarra ile resmi sözleşme imzaladı. FC Sheriff, Gyor, Cadiz CF ve Hapoel Petah Tikva formaları giyen tecrübeli futbolcu, Bolu kampında takıma katılarak yeni sezon hazırlıklarına başladı.

1'inci Lig ekiplerinden Muğlaspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekip, 26 yaşındaki Malili sağ kanat oyuncusu Mamady Diarra ile resmi sözleşme imzaladı.

Kariyerinde FC Sheriff, Gyor, Cadiz CF ve Hapoel Petah Tikva formalarını giyen Mamady Diarra, Mali alt yaş milli takımlarında da görev yaptı. Diarra, Muğlaspor'un Bolu'da devam eden sezon öncesi kampının gerçekleştirildiği otelde düzenlenen imza töreniyle kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. İmzanın ardından Bolu kampına katılan Malili futbolcu, yeni sezon hazırlıklarında takımla birlikte çalışmalara başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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