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Muğlaspor, Ibrahim Sissoko'yu kadrosuna kattı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, son olarak Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden VfL Bochum'da forma giyen Malili futbolcu Ibrahim Sissoko ile anlaşmaya vardı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, son olarak Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden VfL Bochum'da forma giyen Malili futbolcu Ibrahim Sissoko ile anlaşmaya vardı.

Profesyonel futbol kariyerine Fransa'da başlayan 30 yaşındaki Sissoko, kariyeri boyunca Epinal, Beziers, Lorient, Niort, Sochaux ve Saint-Etienne formalarını giydi.

Mali Milli Takımı'nda da forma giyen tecrübeli forvet, düzenlenen imza töreninde kendisini yeşil-beyazlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.

Muğlaspor Kulübü, Sissoko'ya başarı diledi.

Kaynak: AA
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