Muğlaspor, liderlik yolunda önemli maçlara çıkacak

Bölgesel Amatör Lig 5'inci Grupta namağlup lider Muğlaspor, ilk yarının son maçı ile ikinci yarının ilk iki maçını, toplam üç maçı sahasında oynayacak.

Yeşil beyazlılar, lige iki deplasman karşılaşması ile başlamıştı. Oyununu her geçen hafta geliştiren Muğlaspor 12 maçta 9 galibiyet 3 beraberlik alarak 30 puan topladı ve en yakın rakibine 4 puan fark attı. Yeşil beyazlılar, ilk devrenin son maçını sahasında, grupta 24 puanla üçüncü sıradaki Kumluca Belediyespor'a karşı oynayacak. Aranın ardından ikinci devrenin ilk iki maçını sahasında oynayacak yeşil beyazlılar, şampiyonluk yolunda bu büyük fırsatı değerlendirmek istiyor. - MUĞLA