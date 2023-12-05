Muğlaspor, liderliği devraldı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5'inci Grup'ta deplasmanda lider Yatağanspor'u 2-1 yenerek namağlup zirveyi devralan Muğlaspor'da büyük sevinç yaşanıyor. Bu sezon hedefini yıllarca aralıksız mücadele ettiği profesyonel liglere dönmek olarak belirleyen Muğlaspor, 8 maçta; 6 galibiyet, 2 beraberlikle zirveye çıktı. Grubunda haftanın maçında Muğla derbisinde bu mücadeleye kadar gol yemeyen Yatağanspor'u deplasmanda 2-1'le geçen yeşil-beyazlı ekip, rakibini sollayıp liderlik koltuğuna kuruldu.

Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, "Hedefimiz şampiyon olarak ilimizin marka değeri Muğlaspor'u 3'üncü Lig'e çıkartmak" dedi. Kaliteli oyunculardan kurulu bir takıma sahip olduğunu dile getiren Kıyanç, "Zorlu Yatağan deplasmanında 1-0 geriye düşmemize rağmen futbolcularımızın özverili mücadelesiyle kazanmayı bildik. Bize büyük mutluluk yaşatan oyuncularımı ve teknik heyetimizi kutluyorum. Taraftarlarımızın desteği bize güç veriyor. Yolun başındayız. Şehir olarak bir olduğumuz sürece, kenetlendikçe başaramayacağımız hiç bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.