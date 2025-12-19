Muğlaspor liderlik maçında
2'nci Lig Beyaz Grup'ta art arda 6 galibiyet sonrasında Karaman FK ile berabere kalan Muğlaspor, yarın lider Şanlıurfaspor'a konuk olacak. Grupta 36 puanla ikinci sırada yer alan yeşil-beyazlı ekip, bu maçta galip gelerek liderliği geri almak istiyor.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta art arda 6 galibiyetin ardından evinde Karaman FK'yla golsüz berabere kalarak zirveden inen Muğlaspor, yarın liderliği kaptırdığı Şanlıurfaspor'a koltuğu geri alma hedefiyle konuk olacak. 11 Nisan Stadyumu'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Grupta ilk yarının bitimine 2 maç kala ikinci sıradaki Muğlaspor'un 36, lider Şanlıurfaspor'un 37 puanı var. Son 7 maçtır bileği bükülmeyen yeşil-beyazlı ekip, bu karşılaşmanın ardından haftaya Kastamonuspor'u ağırlayarak ilk devreyi tamamlayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor