Muğlaspor, genç yetenek Korede Osundina'yı kiralık kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, 22 yaşındaki futbolcu Korede Osundina'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Futbola Crossfire Academy ve Barça Academy altyapılarında başlayan Osundina, kariyerinde Orange County, Feyenoord U21 ve FC Dordrecht formalarını giydikten sonra Portekiz temsilcisi Casa Pia'ya transfer oldu. 22 yaşında olmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda ve Portekiz'de futbol deneyimi yaşayan Korede Osundina, Muğlaspor ile yapılan görüşmelerin ardından kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Gerçekleştirilen imza töreninde Muğlaspor Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı da hazır bulundu. Muğlaspor, transferin ardından yaptığı açıklamada, Korede Osundina'ya yeşil-beyazlı forma altında başarılar dileyerek, transferin kulüp ve camia için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı