Muğlaspor, Kepezspor'u Farklı Geçti

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Bodrum İlçe Stadı'nda Kepezspor'u 4-0 yenen Muğlaspor son 3 resmi maçında rakiplerine gol yağdırdı. Geçen hafta ligde deplasmanda Bucaspor 1928'i 5-0 yenip, Ziraat Türkiye Kupası'nda yine deplasmanda Eskişehirspor'u 3-0'la geçen Muğlaspor, Kepezspor karşısında da farklı kazanarak çıkışını sürdürdü. 3 maçta 12 gol atıp taraftarına gol resitali sunan yeşil-beyazlılar, ligdeki 4 müsabakada ise 8 puan toplayıp namağlup 5'inci sırada yer aldı. 1 maçı eksik olan Ege ekibinde Teknik Direktör Besim Durmuş, takımın performansının her geçen hafta arttığını ve daha da iyi seviyeye geleceklerini belirterek, "Oyuncularımı kutluyorum. 1 haftada 3 maça çıktık ve hepsini gol yemeden farklı şekilde kazandık. Bu ritmi sürdürmek istiyoruz" dedi. Muğlaspor bu hafta deplasmanda İnegölspor'la karşı karşıya gelecek.

