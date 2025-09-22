Muğlaspor, Kepezspor'u 4-0 ile Geçti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Muğlaspor üst üste ikinci galibiyetini Kepezspor'u farklı yenerek aldı: 4-0. Muğla Atatürk Stadı'ndaki tribün inşaatı çalışmaları sürdüğü için Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan maçta ev sahibinin gollerini 6'ncı dakikada Serhat Enes, 29'uncu dakikada Muhammed Enes, 47'nci dakikada Yasin Abdioğlu ve 57'nci dakikada Fatih Somuncu attı. Bu skorla 4 hafta sonunda namağlup 8 puana ulaşan yeşil-beyazlı ekip Play-Off hattına tırmandı. Kepezspor ise 2 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor