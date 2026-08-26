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Muğlaspor, genç kaleci Batıhan Gebecioğlu'nu kadrosuna kattı

Muğlaspor, genç kaleci Batıhan Gebecioğlu'nu kadrosuna kattı
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Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Muğlaspor, transfer çalışmalarına devam ederken 22 yaşındaki kaleci Batıhan Gebecioğlu’yu kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Muğlaspor, transfer çalışmalarına devam ederken 22 yaşındaki kaleci Batıhan Gebecioğlu'yu kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı ekip, son olarak Vanspor FK forması giyen 22 yaşındaki başarılı kaleci Batıhan Gebecelioğlu ile resmi sözleşme imzaladı. Futbol kariyerinde daha önce Antalyaspor, Manisa FK, GMG Kastamonuspor, Mazıdağı Fosfat Spor ve Vanspor FK gibi takımların kalesini koruyan genç eldiven için resmi imza töreni düzenlendi. Tören esnasında Muğlaspor Sosyal Komite Üyesi Dr. Özge Demirel ve Basın Sözcüsü Av. Nacide Bülbül de hazır bulunarak yeni transfere eşlik etti.

Muğlaspor, 22 yaşındaki file bekçisine "Hoş geldin" diyerek yeşil-beyazlı forma altında üstün başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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