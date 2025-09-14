Muğlaspor İzmir'de Gol Şov Yaparak İlk Galibiyetini Aldı
Muğlaspor, 2. Lig Beyaz Grup'taki ilk galibiyetini İzmir'de Bucaspor 1928'i 5-0 yenerek elde etti. İlk yarıyı 4-0 önde tamamlayan yeşil-beyazlılar, ikinci yarıda kontrollü bir oyun sergileyerek maçı kazanmayı bildi.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk iki maçından beraberlikle ayrılan Muğlaspor, İzmir'de gol şov yaparak ilk galibiyetini aldı. Bucaspor 1928'e konuk olan yeşil-beyazlılar müsabakayı 5-0 kazanarak çıkışa geçti. Maça fırtına gibi başlayan Muğlaspor devre arasına 4-0 galibiyetle girdi. İkinci devrede ise daha kontrollü bir futbol tercih eden Muğlaspor, 90'ıncı dakikada Yasin'in golüyle müsabakayı tamamladı. İlk 3 puanını farklı bir skorla alan yeşil-beyazlılar 1 maç eksiği ile 5 puana ulaşıp ileriki haftalar için taraftarına umut aşıladı. Muğlasporlu futbolcular maç sonrası galibiyeti Buca'da kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarıyla kutladı.