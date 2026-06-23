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Muğlaspor'dan Avramovski harekatı

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1. Lig'de yeni sezonda mücadele edecek Muğlaspor, Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusu Daniel Avramovski ile transfer görüşmelerinde son aşamaya geldi. Avramovski'nin imza atması halinde kulüp tarihindeki ilk yabancı futbolcu olacağı belirtildi.

YENİ sezonda ilk kez 1'inci Lig'de mücadele edecek Muğlaspor, teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın takımın başına geçmesi ve sportif direktör Tolga Tağ'ın görevine devam etmesinin ardından transfer çalışmalarını hızlandırdı. Yeşil-beyazlıların son olarak 1'inci Lig'de Sivasspor forması giyen 31 yaşındaki Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusu Daniel Avramovski ile görüştüğü bildirildi. Taraflar arasında yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindiği ve en kısa zamanda resmi imzaların atılacağı kaydedildi. Muğlaspor transferi gerçekleştirmesi halinde, Avramovski yeşil-beyazlıların kulüp tarihindeki ilk yabancı futbolcusu olacak.

Ülkemizde ilk olarak 2020-2021 sezonunda Kayserispor forması giyen tecrübeli futbolcu, Boluspor, Iğdır FK ve Sivasspor formalarını da terletti. Avramovski geçen sezonun ilk haftalarında Iğdır FK'da 4 maça çıkarken, ikinci yarıda Sivasspor'da 27 müsabakada oynadı. Öte yandan Muğlaspor'dan ayrılan isimlerden kaleci İsmet Yumakoğulları, orta saha oyuncuları Abdurrahman Canlı ve Muhammet Enes Gök'ten sonra defans Yalçın Eycan Kaya da Erzincanspor ile anlaşmaya vardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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