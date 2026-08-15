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Muğlaspor, ilk iç saha maçında Bandırmaspor'u ağırlayacak

Muğlaspor, ilk iç saha maçında Bandırmaspor'u ağırlayacak
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TRENDYOL 1'inci Lig'de sezona SMS Grup Sarıyer deplasmanındaki 2-0'lık mağlubiyetle başlayan ligin yeni ekibi Muğlaspor yarın ilk iç saha maçında Bandırmaspor'u ağırlayacak.

TRENDYOL 1'inci Lig'de sezona SMS Grup Sarıyer deplasmanındaki 2-0'lık mağlubiyetle başlayan ligin yeni ekibi Muğlaspor yarın ilk iç saha maçında Bandırmaspor'u ağırlayacak. Muğla Atatürk Stadı'daki çalışmalar sürdüğü için karşılaşma Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak. Ömer Faruk Gültekin'in yöneteceği mücadele saat 21.30'da başlayacak. Muğlaspor geçen sezon 2'nci Lig'den sarkan cezası nedeniyle 1'inci ligdeki ilk iç saha maçında taraftarından yoksun olacak. Yeşil-beyazlılarda hafta içinde imza atan Venezuelalı stoper Luis Del Pino Mago'nun da kadroda olması bekleniyor. Bandırmaspor sezonun açılış maçında İstanbulspor'u 3-0 yenmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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