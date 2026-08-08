Muğlaspor, Trendyol 1. Lig'de İlk Maçına Sarıyer Karşısında Çıkıyor
Bölgesel Amatör Lig'den 3 yıl üst üste şampiyonlukla Trendyol 1. Lig'e yükselen Muğlaspor, yeni sezona yenilenen kadrosuyla başlıyor. Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 19.00'da Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda SMS Grup Sarıyer'e konuk olacak. Teknik direktörlüğe Yalçın Koşukavak'ı getiren Muğlaspor, ilk iç saha maçını 16 Ağustos'ta Bandırmaspor'a karşı oynayacak.
SON 3 yılda art arda 3 şampiyonlukla Bölgesel Amatör Lig'den başlayıp Trendyol 1'inci Lig'e adını yazdıran Muğlaspor yenilediği kadrosuyla yarın sezonun ilk maçında sahne alacak. Yeşil-beyazlı ekip, 1'inci ligde sezonun ilk haftasında SMS Grup Sarıyer'e konuk olacak. İstanbul Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda Melek Dakan'ın yöneteceği mücadelenin başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Sezon öncesi teknik direktörlük görevine Yalçın Koşukavak'ı getiren Muğlaspor, kadrosunu da büyük oranda yenilemişti. Muğla ekibi, ligin ilk iç saha sınavında ise 16 Ağustos'ta Bodrum İlçe Stadı'nda cezası nedeniyle taraftarından yoksun olarak Bandırmaspor'u ağırlayacak.