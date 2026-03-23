Muğlaspor ile Olgunlaşma Enstitüsü arasında iş birliği

Muğlaspor, Muğla Olgunlaşma Enstitüsü ile 2026-2027 sezonu forma tasarımları için iş birliği başlattı. Ziyaret kapsamında tasarımlar incelendi ve fikir alışverişinde bulunuldu. Bu iş birliğinin kulübün yeni sezon vizyonuna katkı sağlaması bekleniyor.

Muğlaspor, Muğla Olgunlaşma Enstitüsü ile önemli bir iş birliğine imza attı. Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, yönetim kurulu üyeleri ve Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Keleş'in katılımıyla enstitüye ziyaret gerçekleştirildi. Ziyaret kapsamında, enstitü bünyesindeki Moda Tasarım Atölyesi tarafından 2026-2027 sezonuna yönelik hazırlanan forma tasarımları incelenerek değerlendirmelerde bulunuldu. Atölyelerin de gezildiği ziyarette, kulüp için farklı alanlarda geliştirilebilecek ürün ve tasarımlar üzerine karşılıklı fikir alışverişi yapıldı. Hazırlanan çalışmaların gelenekten ilham alan ve çağdaş tasarım anlayışıyla oluşturulduğu belirtilirken, bu iş birliğinin Muğlaspor'un yeni sezon vizyonuna önemli katkılar sunması bekleniyor.

Kulüp yönetimi, misafirperverlikleri ve katkıları dolayısıyla Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'ne ve Kurum Müdürü Ahmet Karbukan'a teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
