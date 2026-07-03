Haberler

Muğlaspor ile Göztepe arasında iş birliği

Muğlaspor ile Göztepe arasında iş birliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarihinde ilk kez 1. Lig'e yükselen Muğlaspor, Süper Lig ekibi Göztepe ile sportif iş birliği için bir araya geldi. Görüşmede ortak projeler ve genç futbolcu kiralama gibi konular ele alındı.

TARİHİNDE ilk kez 1'inci Lig'e yükselen Muğlaspor ile Süper Lig temsilcisi Göztepe arasında sportif iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla önemli bir görüşme gerçekleştirildi.

Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör Yalçın Koşukavak, Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil'i ziyaret etti. İki kulübün yetkililerinin bir araya geldiği toplantıda, sportif gelişime katkı sağlayacak ortak çalışmalar, projeler ve sürdürülebilir iş birliği modelleri ele alındı. Görüşmede, kulüplerin gelecek dönem hedefleri doğrultusunda karşılıklı fayda sağlayacak iş birliği imkanları değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, gelecek futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere iki kulübün de menfaatlerini gözeten ve sportif gelişime katkı sunacak iş birliklerinin hayata geçirilmesi konusunda karşılıklı mutabakata varıldı.

Daha önce şampiyonluk yaşayan Muğlaspor'a 5 milyon TL prim desteği veren, Muğlaspor'un kurucu başkanlarından Latif Sepil'in yeğeni olan Mehmet Sepil ile yapılan görüşmenin, yeşil-beyazlı kulüp açısından önemli bir adım olduğu belirtildi. İş birliğinin hayata geçirilmesi halinde Muğlaspor'un, Göztepe'de forma şansı bulmakta zorlanan genç futbolculara kadrosunda yer verebileceği öğrenildi. Ayrıca Göztepe'nin, tecrübe kazanmaları amacıyla genç yabancı futbolcularını da Muğlaspor'a kiralayabileceği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Deniz Göktaş tutuklandı

Gözaltındaki Deniz Göktaş için karar verildi
Veli Ağbaba'nın yeğeni gözaltında! Hesabında yüksek miktarda para girişi tespit edildi

CHP'li vekilin yeğeni gözaltında! Suçlama baş ağrıtacak cinsten
Çankaya Belediye Başkanı'nın özel kalem müdürü gözaltına alındı

Belediye başkanına şok! Özel kalemi yüz kızartıcı suçtan gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ehliyetler için yeni düzenleme! AYM iptal etmişti, tekrar Meclis'e sunuldu

Ehliyet alacaklar dikkat! Yeni düzenleme Meclis'e sunuldu
Almanya'da Julian Nagelsmann ile yollar ayrıldı

''İstifa etmeyeceğim'' deyip baş kaldırmıştı! Gözünün yaşına bakılmadı
Resmi açıklamalar geldi! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a iki transfer

F.Bahçe'den Beşiktaş'a iki transfer
4 kuzeni hayatta koparan psikologdan ilk kez hakim karşısında: Yayaları görsem TIR’ın altına girerdim

4 kuzeni hayatta koparan psikologdan dikkat çeken sözler
Galatasaray forması giyen Marius Mouandilmadji özür diledi

Galatasaray formasını giymek başını yaktı
Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti

Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti
Evin penceresinde yürüyen bebek yürekleri ağza getirdi

Mahalleyi ayağa kaldıran görüntü!