Muğlaspor ile Göztepe arasında iş birliği

TARİHİNDE ilk kez 1'inci Lig'e yükselen Muğlaspor ile Süper Lig temsilcisi Göztepe arasında sportif iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla önemli bir görüşme gerçekleştirildi.

Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör Yalçın Koşukavak, Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil'i ziyaret etti. İki kulübün yetkililerinin bir araya geldiği toplantıda, sportif gelişime katkı sağlayacak ortak çalışmalar, projeler ve sürdürülebilir iş birliği modelleri ele alındı. Görüşmede, kulüplerin gelecek dönem hedefleri doğrultusunda karşılıklı fayda sağlayacak iş birliği imkanları değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, gelecek futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere iki kulübün de menfaatlerini gözeten ve sportif gelişime katkı sunacak iş birliklerinin hayata geçirilmesi konusunda karşılıklı mutabakata varıldı.

Daha önce şampiyonluk yaşayan Muğlaspor'a 5 milyon TL prim desteği veren, Muğlaspor'un kurucu başkanlarından Latif Sepil'in yeğeni olan Mehmet Sepil ile yapılan görüşmenin, yeşil-beyazlı kulüp açısından önemli bir adım olduğu belirtildi. İş birliğinin hayata geçirilmesi halinde Muğlaspor'un, Göztepe'de forma şansı bulmakta zorlanan genç futbolculara kadrosunda yer verebileceği öğrenildi. Ayrıca Göztepe'nin, tecrübe kazanmaları amacıyla genç yabancı futbolcularını da Muğlaspor'a kiralayabileceği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı