Muğlaspor, Erzincan maçı hazırlıklarını sürdürüyor
TFF 2. Lig'de mücadele eden Muğlaspor, İskenderunspor ile oynadığı 0-0'lık berberlik sonrası, kaybettiği puanları telafi etmek için Erzincan deplasmanına gidiyor. Teknik Direktör Besim Durmuş, galibiyet almanın tek çare olduğunu vurguladı.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Muğlaspor, geçtiğimiz hafta kendi sahasında İskenderunspor ile 0-0 berabere kalarak kaybettiği puanları, zorlu Erzincan deplasmanında telafi etmek istiyor. Yeşil-beyazlı ekip, Pazar günü saat 13.00'te oynanacak 24 Erzincanspor maçı hazırlıklarını Ortaköy Kemal Dirikan Tesisleri'nde sürdürüyor.

İskenderunspor karşısında alınan beraberliği değerlendiren Teknik Direktör Besim Durmuş, taraftarı üzdükleri için mahcup olduklarını belirtti. Durmuş, "Çok üzücü bir beraberlik aldık, üzgünüz. Taraftarlarımızın desteği ile kazanmak istiyorduk. Rakibimiz çok katı savunma yapınca açamadık. 2 tane, 3 tane de pozisyon bulduk, direkten döndü. Biraz da şanssızlık yaşadık ama maalesef istemediğimiz bir sonuçla karşılaştık" dedi.

Teknik Direktör Durmuş, kayıp puanları telafi etmek için tek çarenin galibiyet olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, şartlar ne olursa olsun kazanmaya odaklandıklarını ifade ederek, "Şimdi bunu telafi etmek için yüzde yüz kazanmak için gidiyoruz. İnşallah kazanarak geri döneceğiz. Saha şartları, hava şartları, iklim ne olursa olsun kaybettiğimiz 2 puanı orada telafi ederek, kazanarak geri dönmek istiyoruz. Tek düşüncemiz bu" dedi.

Kart cezalıları dönüyor

Ortaköy Kemal Dirikan Tesisleri'nde devam eden antrenmanlarda takımın moralinin yüksek olduğu gözlendi. Kadrodaki eksikler hakkında da bilgi veren Besim Durmuş, cezalı oyuncuların dönmesiyle elinin güçlendiğini söyledi. Sarı kart cezaları sona eren Abdurrahman Canlı ve Fatih Somuncu takıma katıldı. Takımda sadece cezası bitmeyen Sedat Şahintürk bu hafta görev alamayacak.

Durmuş, takımın son durumunu şu sözlerle özetledi: "Gayet iyiyiz. İki sarı kart cezalımız vardı, onlar da geri geldi. Sadece Sedat cezalı, onun cezası bitmedi. Onun dışında gayet iyiyiz, enerjimiz yüksek her zamanki olduğu gibi bir sıkıntımız yok. Abdurrahman Canlı ile Fatih Somuncu geri geldi" - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
