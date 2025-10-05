Muğlaspor, Erbaaspor ile Zirve Yarışında Karşılaşıyor
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Muğlaspor, üst üste aldığı galibiyetlerle iddialı konuma geldi. Yarın saat 19.00'da Erbaaspor ile oynayacakları maçta galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste Bucaspor 1928 (D), Kepezspor ve İnegölspor'u (D) yenerek zirve yarışında iddialı konuma gelen Muğlaspor yarın 7'nci hafta maçında Erbaaspor'la karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Muhammed Taha Onat düdük çalacak. Oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak namağlup 11 puan toplayan Muğlaspor'un teknik direktörü Besim Durmuş, galibiyet serisini sürdürüp yollarına devam edeceklerini söyledi.
