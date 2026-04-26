Muğlaspor'da hedef final

Muğlaspor, şampiyonluk yolundaki en kritik engellerden biri olan Play-Off Yarı Final aşamasına geldi. Yeşil-beyazlı ekip taraftarını sevince boğmak ve adını finale yazdırmak için sahaya çıkıyor.

Yarı finalin ilk ayağında Muğlaspor, deplasmanda Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile karşı karşıya gelecek. 30 Nisan Perşembe günü Saat 20.00'da şanlıurfa Stadı'nda oynanacak. Zorlu mücadelenin rövanşı ise kendi evinde Muğla'nın kalbinde oynanacak. Final biletinin sahibini bulacağı büyük buluşma için geri sayım başladı. 4 Mayıs Pazartesi günü Muğla Atatürk Stadyumunda final karşılaşması oynanacak. - MUĞLA

