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Muğlaspor, kaleyi Batıhan Gebecelioğlu'na emanet etti

Muğlaspor, kaleyi Batıhan Gebecelioğlu'na emanet etti
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1'inci Lig ekibi Muğlaspor transferde Vanspor'dan anlaşmaya vardığı kaleci Batıhan Gebecelioğlu'yla resmi sözleşme imzaladı.

1'inci Lig ekibi Muğlaspor transferde Vanspor'dan anlaşmaya vardığı kaleci Batıhan Gebecelioğlu'yla resmi sözleşme imzaladı. Yeşil-beyazlılar 22 yaşındaki file bekçisini kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Vanspor FK forması giyen 22 yaşındaki kaleci Batıhan Gebecelioğlu ile sözleşme imzaladı. Kariyerinde Antalyaspor, Manisa FK, GMG Kastamonuspor, Mazıdağı Fosfat Spor ve Vanspor FK formalarını giyen Batıhan Gebecelioğlu'nun imza töreninde, Sosyal Komite Üyemiz Dr. Özge Demirel ve Basın Sözcümüz Av. Nacide Bülbül de hazır bulundu. Batıhan Gebecelioğlu'na yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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