Muğlaspor'da kongre günü
Trendyol 1. Lig'e yükselen Muğlaspor'da başkan adaylığı krizi nedeniyle ertelenen genel kurul yarın yapılacak. Başkan Menaf Kıyanç'ın aday olmayacağını açıklaması üzerine camia, mali destek bularak onu ikna etmeye çalışıyor.
TRENDYOL 1'inci Lig'e yükseldikten sonra başkan adaylığı krizi çözülemediği için sessizliğe bürünen Muğlaspor'da geçen hafta protokolün talebiyle 1 haftalığına ertelenen genel kurul yarın yapılacak. Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'ndeki kongre saat 18.30'da başlayacak. Takıma Bölgesel Amatör Lig'den başlayıp üst üste 3 şampiyonluk kazandıran başkan Menaf Kıyanç aday olmayacağını açıkladığı için geçen hafta seçimi erteleyen Muğlaspor camiası kongreye kadar mali destek bularak Kıyanç'ı ikna etmeye çalışıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı