Muğlaspor'da kongre günü

TRENDYOL 1'inci Lig'e yükseldikten sonra başkan adaylığı krizi çözülemediği için sessizliğe bürünen Muğlaspor'da geçen hafta protokolün talebiyle 1 haftalığına ertelenen genel kurul yarın yapılacak. Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'ndeki kongre saat 18.30'da başlayacak. Takıma Bölgesel Amatör Lig'den başlayıp üst üste 3 şampiyonluk kazandıran başkan Menaf Kıyanç aday olmayacağını açıkladığı için geçen hafta seçimi erteleyen Muğlaspor camiası kongreye kadar mali destek bularak Kıyanç'ı ikna etmeye çalışıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı