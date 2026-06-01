Muğlaspor'da geri sayım
BÖLGESEL Amatör Lig'den 3 yılda Trendyol 1'inci Lig'e yükselen Muğlaspor, 5 Haziran Cuma günü yapılacak olağan genel kurulun gündemini açıkladı. Menteşe Belediyesi Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde cuma günü saat 18.30'da başlayacak kongrede yönetimin mali ve idari olarak ibrasının ardından yeni yönetim seçilecek. Muğlaspor'u üst üste 3 şampiyonlukla 1'inci lige taşıyan Başkan Menaf Kıyanç'ın yeniden aday olmayacağını açıkladığı yeşil-beyazlılarda hafta içinde yapılacak toplantıların ardından adaylık düğümünün çözülmesi bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı