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Muğlaspor, Burdur Makü Spor'u mağlup etti

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Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta mücadele eden Muğlaspor, evinde karşılaştığı Burdur Makü Spor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta mücadele eden Muğlaspor, evinde karşılaştığı Burdur Makü Spor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Hakemler: Alperen Aksu, Yunus Çiftçi, İsa Korkmaz, Alper Cesur

Muğlaspor: Akil Şakirt, Ali Aykan Keskin, Utkan Konyalı (Oğuzhan Sertakan dk. 46), Muhammet Ali Aydın (Sezer Orhon Sayın dk. 78), Şerif Ali Eğilmez (Batuhan Dinçer Yokuş dk. 78), Kaan Yıldırım (Mustafa Çay dk. 68), Savaş Yılmaz, İskender Can, Hakan Çorlak (İbrahim Utku İnce dk. 90), Şevket Güngör, Onurcan Küçük

Burdur Makü Spor: Mert Çengel, Ercan Kılıç, Ahmet Can Bulut, Nurullah Aslan, Alişan Şimşek (Hasan Talha Ceylan dk. 46), Fatih Özaydın (Cihan Mercan dk. 75), Volkan Balcı, Halim Demirok, Zekeriya Yasin Aksungur, Abdullah Çelik (Kadir Kaan Sakızlı dk. 46), Kamil Yüksel (Zeki Sinan Akkoyun dk. 46)

Goller: Alişan Şimşek (dk. 3) (Burdur Makü Spor), Muhammet Ali Aydın (dk. 25), Kaan Yıldırım (dk. 28) (Muğlaspor)

Sarı kartlar: Şevket Güngör, Ali Aykan Keskin, Şerif Ali Eğilmez, Oğuzhan Sertakan (Muğlaspor), Kamil Yüksel, Zeki Sinan Akkoyun (Burdur Makü Spor)

Kırmızı kart: İskender Can(dk. 64) (Muğlaspor) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ali Aydın Burdur Spor Maç Sonucu Futbol Spor Güncel Haberler

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