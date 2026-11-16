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Muğlaspor, Batman Petrolspor'a deplasmanda üç puan için hazırlanıyor

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Muğlaspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında 22 Kasım Pazar günü deplasmanda Batman Petrolspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetimindeki antrenmanda pas ve taktik çalışması yapıldı; ekip üç puan hedefliyor.

Muğlaspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında 22 Kasım Pazar günü deplasmanda Batman Petrolspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde Ortaköy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışması yaptı.

Yeşil-beyazlı ekip, deplasmanda oynayacağı mücadeleden üç puanla ayrılmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA
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