Muğlaspor Başkanı'ndan Stadyum Uyarısı: 'Bitmezse Kulüp Biter'

Muğlaspor Başkanı'ndan Stadyum Uyarısı: 'Bitmezse Kulüp Biter'
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Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, Muğla Atatürk Stadı'nın tamamlanmaması durumunda kulübün ciddi sorunlarla karşılaşabileceğini belirtti. Stadyumun önemini vurgulayan Kıyanç, Muğla halkına ve yetkililere çağrıda bulundu. Ayrıca, kulüp 33 yaşındaki sol kanat Cengiz Ötkün ile anlaşma sağladı.

2'nci Lig'in yeni ekiplerinden Muğlaspor'da başkan Menaf Kıyanç, "Bu stadyum bitmezse, Muğlaspor biter" mesajı verdi. Muğla Atatürk Stadı'nın yeni sezona yetişmemesi halinde Muğlaspor'un ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalacağını belirten Başkan Kıyanç, yetkililere ve tüm Muğla halkına çağrıda bulundu. Stadyumun tamamlanmasının kulüp için hayati önem taşıdığını vurgulayan Kıyanç, "Arkadaşlarımız ellerinden geleni yaparsa bu stat biter, net. Ama bitmezse, Muğlaspor maçların çoğunu tek başına oynayacaksa, bu Muğlaspor'un sonu olur" dedi.

Kombine ve loca satışlarını yapacaklarını söyleyen Menaf Kıyanç, "Bu stat yetişecek. Gerekirse biz gidip çalışacağız orada, yardımcı olacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız. Muğlaspor sadece bir futbol kulübü değil. Muğla'nın ortak hayalini temsil ediyoruz. Bu şehrin bir hayali var. Bu hayalin sadece bir futbol maçından ibaret olmadığını iki yıldır anlatıyoruz. Bu takım iki yıl üst üste şampiyon oldu. Üstelik tüm imkansızlıklara rağmen. Şimdi bu kadar yatırım yapılmışken kimse kusura bakmasın, biz emeklerimizi çöpe attırmayız" diye konuştu.

TRANSFERDE CENGİZ İMZALADI

Muğlaspor geçen sezon 68 Aksaray Belediyespor'da oynayan 33 yaşındaki gurbetçi sol kanat Cengiz Ötkün ile anlaşmaya vardı. Kulüp tesislerindeki imza töreninde Başkan Vekili Muhammet Ali Bahçeyaka ve Basın Sözcüsü Barış Yayman hazır bulundu. Daha önce İnegölspor, Amed SK, Tarsus İdman Yurdu, Çorum FK kulüplerinde de görev yapan Cengiz, geçen sezon 68 Aksaray Belediyespor formasıyla 34 lig maçında 7 gol kaydetti. Cengiz, "Bu formayla sahada elimden gelenin en iyisini yapmak ve taraftarlarımızın gurur duyacağı bir takımın parçası olmak istiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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