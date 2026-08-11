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Muğlaspor-Bandırmaspor maçı seyircisiz

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Muğlaspor'un Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Bandırmaspor ile yapacağı karşılaşmanın Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacağı bildirildi.

Muğlaspor'un Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Bandırmaspor ile yapacağı karşılaşmanın Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezondan kalan bir maçlık iç sahada seyircisiz oynama cezası nedeniyle Bandırmaspor karşılaşmasında Muğlaspor taraftarlarının tribünlerde yer alamayacağı belirtildi.

Açıklamada, 2026-2027 sezonu kombine bilet satışlarının devam ettiği kaydedilerek, Bandırmaspor müsabakasının ardından iç saha karşılaşmalarının Muğla Atatürk Stadı'nda oynanacağı ifade edildi.

Kaynak: AA
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